Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Los espacios públicos con áreas de juego infantil deberán tener equipamiento inclusivo

Inclusión: CABA aprueba ley de juegos accesibles en plazas y parques

Parques CABA
Parques CABA Habrá juegos pensados para chicos con discapacidad. (Noticias Argentinas)

El País

Destruir lo viejo, sin construir nada nuevo y mejor

Por Eduardo Aliverti
Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo

El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada

Dos peronistas con la peluca puesta

Por Analía Argento
Marcha de Jubilados al Congreso

Discapacidad, en emergencia

Las deudas impagables

Lo que existe

Por Jorge Alemán

Economía

Wall Street

Capital global concentrado y cambios en el trabajo

El sistema en la era del algoritmo

Por Mara Pedrazzoli

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti

Los cheques rechazados crecieron 40%

Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago

El mundo del trabajo según Milei

Por Hernán Letcher

Sociedad

Parques CABA

Los espacios públicos con áreas de juego infantil deberán tener equipamiento inclusivo

Inclusión: CABA aprueba ley de juegos accesibles en plazas y parques

Constitucion

Junto con organizaciones sociales del barrio

Sociales de la UBA activa por Constitución

Frank Gehry

El arquitecto de la perfecta ruina postmoderna

Por Rodrigo Iglesias Martin
Teatro Gran Rivadavia

Descompensados por falta de ventilación

Susto en un teatro de Flores: más de 20 adolescentes se descompensaron

Deportes

FOTOBAIRES dwuin cetré estudiantes de la plata manuel panaro gimnasia de la plata

La Plata, paralizada este lunes

Mucho más que una semifinal: Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico más importante de su historia

MADRID, 07/12/2025.- Los juagdores del Celta de Vigo celebran su gol contra el Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Batacazo del Celta de Vigo en el Bernabéu

Perdió Real Madrid y Mastantuono sigue sin jugar

Santos' forward #10 Neymar celebrates at the end of the Brasileirao Serie A football match between Santos and Cruzeiro at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on December 7, 2025. (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

Se jugó la última fecha del campeonato

Brasileirao: se salvó el Santos y no hubo milagro para Martín Palermo

South Africa Ryan Oosthuizen celebrates his team's victory against Argentina in the men's Cup Finals of the HSBC World Rugby Sevens Series at the DHL stadium in Cape Town on December 7, 2025. (Photo by GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

Quedaron segundos en el Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s cerraron el 2025 con una medalla de plata en Sudáfrica