NOTA DE TAPA Entrevista a Edelmiro Molinari, uno de los históricos del rock argentino
Sílbame, oh cabeza
Antes de volver a subirse a un escenario, y después de su reciente polémica en las redes –donde se quejó por no poder tocar–, Molinari saca de su estuche la legendaria guitarra Repiso con la que grabó el primer disco de Almendra y posa para las fotos. Adelanta que habrá disco nuevo para el año que viene, y recuerda a sus grupos de siempre, que son también –con perdón de Luis Alberto– sus bandas eternas.