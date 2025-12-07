Surrealismo al rescate - Clone

ARTE Desde su aparición en 1948, la revista femenina Idilio invitó a sus lectoras para que escribiesen contando sus sueños, que serían interpretados en una sección titulada El psicoanálisis te ayudará. A cargo nada menos que de Gino Germani como uno de los interpretadores y Grete Stern como ilustradora, la sección se extendió durante toda la existencia de la publicación. Si bien la editorial Abril no conservó el trabajo en sus archivos, y la artista apenas si guardó una parte de aquellos fotomontajes (precursores de su serie Sueños, una de las más destacadas de su carrera), aquella labor se reconstruye en la muestra El inconciente óptico, curada por la fotógrafa y escritora Inés Ulanovsky.