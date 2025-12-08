El Corsario

El ballet ruso del teatro El Círculo presenta El Corsario, con destacados bailarines del teatro Colón. Basada en el poema de Lord Byron, narra las aventuras del valiente pirata Conrad. Con dirección de la maestra Tatiana Fesenko​, la obra es protagonizada por Alan Pereyra y Rocío Agüero en los roles de Conrad y Medora. Por su parte, Igor Gopkalo (teatro Colón​​) se desempeña como asistente coreográfico invitado (A las 20, en el Teatro El Círculo.)

(Imagen Web)