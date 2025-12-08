Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Costas, una mística racinguista

Con un chip competitivo que Gustavo Costas supo recargar, Racing llegó a otra final. El fenómeno de un equipo que se parece a su técnico.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
FOTOBAIRES torneo clausura 2025 semifinal boca racing gustavo costas
Costas y el festejo en la cancha de Boca. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota:

El País

Una provocación que salió mal

Un diputado libertario dejó un detalle imposible de ignorar en su despacho antes de cedérselo a Mayra Mendoza

Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta

La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo

Milei y María Corina Machado

Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela

Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La caravana por la memoria y contra el hambre pasó por San José 1111 y saludó a CFK.

La bandera contra la impunidad

Economía

La exportación de lácteos creció 19%

Para el mercado interno, productos más caros

Rappi, delivery

Advierten sobre el colapso de los ingresos

El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech

Por Pablo Esteban

Se llevaron 8 ilustraciones de Henri Matisse y cinco de Cándido Portinari

Identifican a uno de los sospechosos de robar el Museo de Arte Moderno de San Pablo

En los Bosques de Palermo

Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires

Rescate andinistas Cerro Punta Negra

Están en buen estado de salud

Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza

Deportes

boca ubeda

El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel

Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza

BARCELONA, 08/12/2025.- El jugador del FC Barcelona, Lamine YAmal (c) durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

Arranca la sexta fecha con acción de muchos cracks de la Selección

La Champions League empieza a entrar en zona de definiciones

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 semifinal boca racing gustavo costas

Costas, una mística racinguista

Por Daniel Guiñazú

El partido, minuto a minuto

Gimnasia y Estudiantes empatan 0-0, hoy en vivo por la semifinal del Torneo Clausura