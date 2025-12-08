Omitir para ir al contenido principal
Se presenta el libro "Cuando ganamos la Conmebol"

Crónica de una hazaña futbolera

RC (sin c)

Temas en esta nota:

El País

Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta

La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo

Milei y María Corina Machado

Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela

Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

En el camino del Sr. Presidente, de Asturias

Por Mempo Giardinelli

El Fondo Monetario y el panorama de las reservas

Destruir lo viejo, sin construir nada nuevo y mejor

Por Eduardo Aliverti

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti
Wall Street

Capital global concentrado y cambios en el trabajo

El sistema en la era del algoritmo

Por Mara Pedrazzoli

Los cheques rechazados crecieron 40%

Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago

Sociedad

Tras el millonario robo

Trabajadores del Louvre llamaron a un paro en rechazo al deterioro del museo

Cinco heridos

Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia

Feriado en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de diciembre

Deportes

El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo

La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo

Es el 35° piloto que se consagra en la historia de la categoría

Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES la plata autódromo roberto josé mouras la plata agustin canapino turismo carretera

Entre los mejores de la historia

Turismo Carretera: Agustín Canapino es pentacampeón

Por Jorge Dominico
Santos' forward #10 Neymar celebrates at the end of the Brasileirao Serie A football match between Santos and Cruzeiro at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on December 7, 2025. (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

Se jugó la última fecha del campeonato

Brasileirao: se salvó el Santos y no hubo milagro para Martín Palermo