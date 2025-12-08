Omitir para ir al contenido principal
LA750
El análisis de Claudio Loser en la 750
Dólar, deuda y desempleo, las tres claves de la economía argentina
El exdirector del FMI habló del pedido que le hizo el organismo al ministro Caputo y de la crisis en la industria nacional.
08 de diciembre de 2025 - 17:46
Luis Caputo
Argentina's Economy Minister Luis Caputo gestures on arrival for the 66th Summit of Leaders of Mercosur and Associated States at the San Martin Palace in Buenos Aires on July 3, 2025. The fate of a landmark trade deal with the European Union, which France is trying to block, loomed over a gathering of South America's Mercosur bloc. Brussels in December struck a deal with Mercosur's founding members to create a free trade zone of around 700 million consumers, though it still needs to be ratified by EU member states. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
El País
Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta
La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo
Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela
Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Tras múltiples derrotas legislativas, LLA va en busca de lograr las reformas que se propone.
La libertad que avanza y va en contra de todo
Por
Melisa Molina
Periodismo y compromiso
El adiós a Oscar Castelnovo
Economía
Advierten sobre el colapso de los ingresos
El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025
El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones
Más empresas con deudas y a media máquina
Por
Bernarda Tinetti
Capital global concentrado y cambios en el trabajo
El sistema en la era del algoritmo
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
En los Bosques de Palermo
Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires
Están en buen estado de salud
Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza
Tras un sismo de 7.6 grados
Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura
Derechos Humanos en Movimiento
Festival por el Día de los Derechos Humanos: qué bandas tocan en Plaza de Mayo
Deportes
El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo
La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo
La Plata, paralizada este lunes
Mucho más que una semifinal: Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico más importante de su historia
El piloto argentino finalizó 20° en Abu Dhabi
Colapinto también cerró su 2025
Quedaron segundos en el Seven de Ciudad del Cabo
Los Pumas 7s cerraron el 2025 con una medalla de plata en Sudáfrica