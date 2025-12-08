Omitir para ir al contenido principal
El Pincha se quedó con el Clásico de La Plata y el pase a la final

Un error fue suficiente para Estudiantes y demasiado para Gimnasia

Todo lo bueno que hizo el Lobo se derrumbó a la hora de partido por un yerro de Giampaoli, y después del gol de Palacios no hubo nada que hacer para los locales. La final, el sábado contra Racing.

Cristian Dellocchio
Por Cristian Dellocchio
FOTOBAIRES torneo clausura 2025 gimnasia de la plata estudiantes de la plata semifinal
Tello pita el final y Estudiantes es todo sonrisas. Jan Hurtado no quiere ni ver. (FOTOBAIRES )

Temas en esta nota:

El País

Encuentro Federal de NIETES

Un lazo entre las luchas juveniles de los 70s y la actualidad

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó un encuentro del Consejo de Mayo

Este martes, presentación formal

Tiempo de descuento para las reformas laboral, penal y tributaria

Por Melisa Molina

Movilización al Congreso

Paro y marcha contra la reforma laboral

Por Laura Vales

Una provocación que salió mal

Un diputado libertario dejó un detalle imposible de ignorar en su despacho antes de cedérselo a Mayra Mendoza

Economía

Hasta octubre ingresaron más de 300mil toneladas de productos textiles

El furor made in destruye la industria textil

Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre

Las ventas se hundieron 9%

La exportación de lácteos creció 19%

Para el mercado interno, productos más caros

Rappi, delivery

Advierten sobre el colapso de los ingresos

El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica

Sociedad

Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech

Por Pablo Esteban

Se llevaron 8 ilustraciones de Henri Matisse y cinco de Cándido Portinari

Identifican a uno de los sospechosos de robar el Museo de Arte Moderno de San Pablo

En los Bosques de Palermo

Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires

Rescate andinistas Cerro Punta Negra

Están en buen estado de salud

Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza

Deportes

WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- FIFA President Giovanni Infantino arrives for the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/WILL OLIVER

En busca de promover un entorno inclusivo durante el Mundial 2026

Polémica: FIFA designó Egipto–Irán como “El partido del Orgullo”

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
FOTOBAIRES river guiliano galoppo

Gallardo lo considera una pieza indispensable

Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney