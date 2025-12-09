Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
📰 Cartelera
09 de diciembre de 2025 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Vengar la sangre
Con dirección de Steven Soderbergh, Vengar la sangre (The Limey), a partir de un hombre que busca al asesino de su hija, el director elige como protagonistas a Terence Stamp y Peter Fonda para encarnar a un inglés proletario habituado a hacer las cosas personalmente y el otro es un yanqui enriquecido con facilidad, que dispone un batallón de intermediarios para ocuparse de sus asuntos (A las 20, en Cine Club Rosario.)
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
El País
Por falta de objetividad en su desempeño
Causa $Libra: piden la recusación del fiscal Eduardo Taiano
El número que adelantan las consultoras
Inflación noviembre 2025: cuándo se conocerá el dato
En 30 puntos del país
Cortes y movilizaciones contra la reforma laboral del Gobierno
Los detalles de los proyectos
El Gobierno anunció sesiones extraordinarias del Congreso: ¿qué leyes busca aprobar antes de fin de año?
Economía
Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos
Cada vez más empleados pobres
Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre
La industria nacional en el pozo
Con el objetivo de asegurar la liquidación de dólares en el verano.
Rebaja de retenciones, más ajuste en el gasto
Por
Mara Pedrazzoli
Buscan precisar políticas para el sector energético
Crean la Secretaría de Asuntos Nucleares
Sociedad
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
Por los fondos de pediatría y discapacidad
Trabajadores del Garrahan y organizaciones de Discapacidad marchan a Plaza de Mayo para hacer un abrazo simbólico
En los dos países se penalizan las relaciones homosexuales
Irán y Egipto se niegan a jugar el partido del Orgullo
Australia obliga a las plataformas a responsabilizarse por lo que se sube y cómo se usa
Entra en vigor el veto de menores en redes sociales
Deportes
Recientemente desvinculado de River
Enzo Pérez podría recalar en San Lorenzo
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Por
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional
Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes
River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes