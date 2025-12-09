Vengar la sangre

Con dirección de Steven Soderbergh, Vengar la sangre (The Limey), a partir de un hombre que busca al asesino de su hija, el director elige como protagonistas a Terence Stamp y Peter Fonda para encarnar a un inglés proletario habituado a hacer las cosas personalmente y el otro es un yanqui enriquecido con facilidad, que dispone un batallón de intermediarios para ocuparse de sus asuntos (A las 20, en Cine Club Rosario.)

