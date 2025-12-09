Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Foco Angelo Madsen

Cine queer

El País

El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"

La carta y el show final de Petri

El Gobierno refuerza el control de buques chinos donde no hay pesca ilegal

El mar, otro escenario de pleitesía a Trump

Por Sebastián Cazón

A 40 años del Juicio a las Juntas

Condena judicial y condena popular

Por Luis Bruschtein

Los movimientos en la contra-causa que activó el Gobierno y entorpece la investigación de coimas en la Andis

El espionaje que busca tapar las coimas

Por Irina Hauser

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Oleoducto Vaca Muerta (YPF)

Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

“Hay trabajadores rehenes en los obradores”

Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre

Las ventas se hundieron 9%

La exportación de lácteos creció 19%

Para el mercado interno, productos más caros

Sociedad

El conductor perdió el control e impactó contra vehículos estacionados.

Choque y vuelco en La Paternal: dos heridos

Alerta de tsunami Japón

Tras un sismo de 7.6 grados

Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura

Cinco heridos

Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia

Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech

Por Pablo Esteban

Deportes

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
boca ubeda

El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel

Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza

BARCELONA, 08/12/2025.- El jugador del FC Barcelona, Lamine YAmal (c) durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

Arranca la sexta fecha con acción de muchos cracks de la Selección

La Champions League empieza a entrar en zona de definiciones

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 semifinal boca racing gustavo costas

Costas, una mística racinguista

Por Daniel Guiñazú