Falistocco anunció que deja la Corte Suprema provincial el año próximo

📰 Falistocco renuncia en 2026 a la Corte Suprema

El ministro decano anunció su decisión en el marco de la disputa por la presidencia del cuerpo, que todavía no pudo resolverse y se definirá mañana miércoles.

Roberto Falistocco El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco. (Gentileza -)

El País

Por falta de objetividad en su desempeño

Causa $Libra: piden la recusación del fiscal Eduardo Taiano

El número que adelantan las consultoras

Inflación noviembre 2025: cuándo se conocerá el dato

En 30 puntos del país

Cortes y movilizaciones contra la reforma laboral del Gobierno

Los detalles de los proyectos

El Gobierno anunció sesiones extraordinarias del Congreso: ¿qué leyes busca aprobar antes de fin de año?

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre

La industria nacional en el pozo

Con el objetivo de asegurar la liquidación de dólares en el verano.

Rebaja de retenciones, más ajuste en el gasto

Por Mara Pedrazzoli

Buscan precisar políticas para el sector energético

Crean la Secretaría de Asuntos Nucleares

Sociedad

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

Por los fondos de pediatría y discapacidad

Trabajadores del Garrahan y organizaciones de Discapacidad marchan a Plaza de Mayo para hacer un abrazo simbólico

En los dos países se penalizan las relaciones homosexuales

Irán y Egipto se niegan a jugar el partido del Orgullo

Australia obliga a las plataformas a responsabilizarse por lo que se sube y cómo se usa

Entra en vigor el veto de menores en redes sociales

Deportes

FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 river gallardo

Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes

River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes

FOTO REDES SOCIALES 27 de abril de 1968 estudiantes racing copa libertadores

Dos viejos conocidos que se vuelven a ver las caras en un cruce decisivo

Racing y Estudiantes: una linda historia de glorias, piñas y golazos