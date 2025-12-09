Javier Milei en Oslo, con la atención puesta en las negociaciones el Congreso

El destino del Poder Ejecutivo Nacional quedó en manos del legislador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza). El senador por San Luis asumió la Presidencia de la Nación de forma provisional, cubriendo el vacío de mando dejado por la fórmula presidencial.La acefalía temporal se generó debido a que el presidente Javier Milei viajó este fin de semana a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado. De manera simultánea, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España. Este hecho se da en el marco de la conocida interna que divide a los principales referentes de La Libertad Avanza.El senador Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que se espera el regreso del presidente Javier Milei a la Argentina.