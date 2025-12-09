Omitir para ir al contenido principal
Se oficializó el llamado a sesiones extraordinarias

Javier Milei en Oslo, con la atención puesta en las negociaciones el Congreso

El Presidente viajó para estar en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Se publicó el decreto con el temario que se debatirá en el Parlamento.

Milei en Diputados (Redes Sociales)

El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"

La carta y el show final de Petri

Los movimientos en la contra-causa que activó el Gobierno y entorpece la investigación de coimas en la Andis

El espionaje que busca tapar las coimas

Por Irina Hauser

A 40 años del Juicio a las Juntas

Condena judicial y condena popular

Por Luis Bruschtein

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Oleoducto Vaca Muerta (YPF)

Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

“Hay trabajadores rehenes en los obradores”

Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre

Las ventas se hundieron 9%

La exportación de lácteos creció 19%

Para el mercado interno, productos más caros

Sociedad

¿Lluvia en el AMBA?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de diciembre

El conductor perdió el control e impactó contra vehículos estacionados.

Choque y vuelco en La Paternal: dos heridos

Alerta de tsunami Japón

Tras un sismo de 7.6 grados

Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura

Deportes

boca ubeda

El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel

Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
BARCELONA, 08/12/2025.- El jugador del FC Barcelona, Lamine YAmal (c) durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

Arranca la sexta fecha con acción de muchos cracks de la Selección

La Champions League empieza a entrar en zona de definiciones

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 semifinal boca racing gustavo costas

Costas, una mística racinguista

Por Daniel Guiñazú