Paramount Skydance intensifica la batalla contra Netflix por la adquisición de Warner Bros Discovery
Paramount desafía a Netflix con oferta de 108.400 millones por Warner
La empresa busca superar el acuerdo previo que Netflix presentó para adquirir una parte de la compañía.
09 de diciembre de 2025 - 19:35
PARAMOUNT NETFLIX
This combination of photographs created on December 8, 2025 shows (L), the Paramount logo displayed at Columbia Square along Sunset Blvd in Hollywood, California on March 9, 2023, (C) The logo of Warner Bros. Discovery is seen at one of their offices in Culver City, California, on December 5, 2025, and (R) The Netflix logo displayed at the company’s offices on Vine in Los Angeles, California on December 5, 2025. Paramount launched an all-cash tender offer on December 8, 2025, to acquire Warner Bros. Discovery for USD30 per share, challenging a previously announced deal between WBD and Netflix. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
(PATRICK T. FALLON/AFP)
Temas en esta nota:
Netflix
Paramount +
Warner Bros.
hollywood
