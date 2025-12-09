Omitir para ir al contenido principal
El ex gobernador cerró el año y sembró para el 2027

Perotti quiere hacer futuro

Perotti El exgobernador en el encuentro de Haciendo Futuro. (sin credito)

El País

Los movimientos en la contra-causa que activó el Gobierno y entorpece la investigación de coimas en la Andis

El espionaje que busca tapar las coimas

Por Irina Hauser

Actos en la Iglesia donde se infiltró Astiz

A 48 años de los secuestros de la Santa Cruz: “Memoria completa sería conocer el destino de los 30.000″

Por Luciana Bertoia

El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"

La carta y el show final de Petri

El Gobierno refuerza el control de buques chinos donde no hay pesca ilegal

El mar, otro escenario de pleitesía a Trump

Por Sebastián Cazón

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Oleoducto Vaca Muerta (YPF)

Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

“Hay trabajadores rehenes en los obradores”

Supermercados y comercios barriales denuncian aumentos de hasta 8 por ciento

Descontrol en el precio de los alimentos

Por Leandro Renou

A la espera de la licitación del bono en dólares

Caída de acciones en Wall Street

Sociedad

El descargo de los argentinos acusados de robo en Miami

“No somos mecheros vip”

La peligrosa avanzada contra la salud pública

Quiénes son los antivacunas y cómo es la red que nuclea a esos grupos

Por Juan Funes

El conductor perdió el control e impactó contra vehículos estacionados.

Choque y vuelco en La Paternal: dos heridos

Un nuevo caso de violencia institucional en Morón

Apareció un video del momento en que el policía mata al joven

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 gimnasia de la plata estudiantes de la plata semifinal

El Pincha se quedó con el Clásico de La Plata y el pase a la final

Un error fue suficiente para Estudiantes y demasiado para Gimnasia

Por Cristian Dellocchio
WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- FIFA President Giovanni Infantino arrives for the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/WILL OLIVER

En busca de promover un entorno inclusivo durante el Mundial 2026

Polémica: FIFA designó Egipto–Irán como “El partido del Orgullo”

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
FOTOBAIRES river guiliano galoppo

Gallardo lo considera una pieza indispensable

Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney