El Gobierno presentó las conclusiones finales del Consejo de Mayo

Una hoja de ruta sobre cómo recortar derechos

Adorni fue el encargado de dar a conocer los lineamientos generales de las reformas laboral, tributaria y fiscal. La CGT decidió retirarse del espacio.

Melisa Molina
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la última reunión del Consejo de Mayo junto a Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez, Martín Rapallini y la secretaria ejecutiva, Cecilia Domínguez. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la última reunión del Consejo de Mayo. (presa Gobierno)

El País

Modificaciones en regalías semilleras

Consejo de Mayo: el Gobierno planea liberar la compra de tierras para extranjeros y modificar el régimen de Manejo del Fuego

Movilización al Congreso

Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad

La CGT decidió retirarse del espacio

El Gobierno presentó las “conclusiones” finales del Consejo de Mayo, con sus reformas regresivas

Por falta de objetividad en su desempeño

Causa $Libra: piden la recusación del fiscal Eduardo Taiano

Economía

En la jornada cambiaria, el dólar oficial se movió levemente al alza.

El mercado, a la espera del nuevo bono en dólares

Penas de prisión para reprimir el gasto público

Un torniquete al gasto público

Por Juan Garriga

El 20% de los empresarios afirma que la actividad empeorará

Malas perspectivas para la construcción

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Sociedad

Sigue la venta de terrenos públicos de Nación en CABA, ahora en Belgrano

Vendieron un lote de la policía

Por Santiago Brunetto

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

Por los fondos de pediatría y discapacidad

Trabajadores del Garrahan y organizaciones de Discapacidad marchan a Plaza de Mayo para hacer un abrazo simbólico

En los dos países se penalizan las relaciones homosexuales

Irán y Egipto se niegan a jugar el partido del Orgullo

Deportes

epa12581566 (l-r) Koke of Atletico de Madrid, Julian Alvarez of Atletico de Madrid, Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrate the 1-1 goal during the UEFA Champions League match between PSV Eindhoven and Atletico Madrid at the Phillips Stadium in Eindhoven, Netherlands, 09 December 2025. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Liverpool salió airoso de Milán ante el Inter

Alexis le ganó a Lautaro el duelo argentino de la Champions

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 river lanus enzo perez

Recientemente desvinculado de River

Enzo Pérez podría recalar en San Lorenzo

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional