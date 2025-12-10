Las aventuras de Priscilla, reina del desierto.

Para las aventuras de Priscilla, reina del desierto, el director Stephan Elliot probó con muchos actores, pero todos rechazaron el papel. “Terence Stamp estaba en el primer puesto de nuestra lista, pero pensamos que nunca lo haría”, contó el director sobre el protagonista de uno de los clásicos que dejó la década de los 90. Una película atrevida, pionera, una original road movie que se ha convertido en todo un himno LGBT (A las 20.30, en Sarmiento 1112.)

