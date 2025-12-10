Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Sailman negó haber favorecido al financista Whpei

📰 El juez dijo que la cosa no fue así

El magistrado acusado negó los hechos que se le imputan y no respondió preguntas en la indagatoria ante su par Vera Barros.

juez Gastón Salmain El investigado juez Gastón Salmain, del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. (Gentileza)

El País

No logró la foto con Corina Machado y pegó la vuelta

El viaje de Milei a Oslo que frenó la reforma laboral, trabó las retenciones y complicó a su propio gobierno

Por Natalia López Gómez
Ministerios

Los sellos imitan a la primera potencia mundial

Los escudos de los ministerios ahora son made in USA

Arturo Larrabure, Joaquin Mogaburu

Joaquín Mogaburu reemplazará a Baños

Un subsecretario de DDHH que aboga por “la concordia y el perdón”

Por Luciana Bertoia

Nueva jornada de protestas

Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

Economía

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

Shein Temu

Explota el “puerta a puerta”

Ropa

La apertura importadora de Milei se lleva puesta a la industria local

Siete de diez prendas ya vienen de China

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

Sociedad

A un año y medio de la desaparición del niño

Piden la actualización de la imagen de Loan

Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa

Deportes

FOTO REDES SOCIALES galatasaray mauro icardi

El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores

Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray

MADRID, 10/12/2025.- El delantero del Manchester City Erling Haaland (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar de penati el 1-2 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones

Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal

FOTO PRENSA AFA sorteo liga 2026

La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos

Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026