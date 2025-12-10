Omitir para ir al contenido principal
Música. Ciudad de Canciones cierra el año en Lavardén

📰 Un escenario de trama colectiva

La actividad que organiza El Qubil despide el año con un show especial, y reconocido de interés por el Concejo Municipal.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Ciudad de Canciones El ciclo pasó a ser mensual por las exigencias que implica para un proyecto autogestivo. (Ayelen Durdiak)

El País

Arturo Larrabure, Joaquin Mogaburu

Joaquín Mogaburu reemplazará a Baños

Un subsecretario de DDHH que aboga por “la concordia y el perdón”

Por Luciana Bertoia

Nueva jornada de protestas

Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

Sur o no Sur, es la cuestión

Por Alejandro Slokar
FISCAL TAIANO MAYO 2025

“No busca la verdad”

$LIBRA: Uno de los denunciantes pidió apartar a Taiano, al que acusa de “proteger al gobierno”

Por Irina Hauser

Economía

Explota el “puerta a puerta”

La apertura importadora de Milei se lleva puesta a la industria local

Siete de diez prendas ya vienen de China

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

El arbolito de Navidad se llenó de ropa importada: 7 de cada 10 prendas que llegan al país vienen de China

Por Eva Rey

Sociedad

Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa

Cultura en resistencia

Festival Cristina Libre: la Noche de la Cultura Popular que irrumpe con fuerza en el Conurbano

Deportes

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal

FOTO PRENSA AFA sorteo liga 2026

La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos

Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026

FOTO REDES SOCIALES vela francisco rigonat

Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Garagna Rigonat

“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2018 apunto a una medalla”

Por Marcos González Cezer

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10