La gran ambición

La gran ambición, dirigida por Andrea Segre, es un recorrido por la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, entre 1973 y 1978. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró una alianza entre ambos partidos que hubiese cambiado la historia del país y del equilibrio geopolítico en todo el mundo (A las 18, en El Cairo Cine Público.)

