Bibiana Portugués presenta El Estorbo en Nexo

Ficciones de la Patagonia

Bibi Portugues Bibiana Portugués nació en Rosario y vive en Trevelin. (Gentileza -)

El País

La agenda del Presidente

Javier Milei: vuelta apurada de Oslo, reforma laboral y nuevo índice de inflación

Pelicula Aun estoy aqui

Cine por la Identidad

“Aún estoy aquí”

Milei aceleró la vuelta para revisar un proyecto que no está cerrado

Plan demorado y un viaje en vano

Por Melisa Molina

El Consejo Interuniversitario Nacional

Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de diciembre de 2025

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga
Manzanas

Precios en noviembre

Incremento en frutas y verduras

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

Sociedad

Por obras

Verano caliente en la línea Mitre: los trenes del ramal Tigre no funcionarán durante más de un mes

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de diciembre

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre

“Es el fin del sistema educativo federal”

El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación

Por Santiago Brunetto

Deportes

El plantel posee pocos lugares libres para la cita máxima del año próximo

Selección Argentina: los que están seguros en el Mundial, las dudas y los que no irán

Por Lucas Gatti
FOTO REDES SOCIALES vela francisco rigonat

Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Guaragna Rigonat

“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 apunto a una medalla”

Por Marcos González Cezer

El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino

Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada

FOTO ALEJANDRO LEIVA fillol

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10