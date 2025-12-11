Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Gutiérrez, otra vez presidente de la Corte

La última antes de irse

(Seval Eduardo Edmundo)

El País

"La resistencia, desde la experiencia"

Con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la APDH festejó sus 50 años

La investigación de las coimas en Andis

Spagnuolo dice que no fue y le apunta a Garbellini

Por Irina Hauser

Reunión con los senadores de UxP para definir estrategias contra la reforma laboral

El peronismo y la CGT se preparan para batallar

Por Paula Marussich

Milei aceleró la vuelta para revisar un proyecto que no está cerrado

Plan demorado y un viaje en vano

Por Melisa Molina

Economía

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga

Reserva Federal

Washington recorta tasas

Ventas en noviembre

Cosecha y embarques en niveles récord

Inti

La reforma estatal de Milei es poco eficiente

Más burocracia para menos funciones

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La motosierra como proyecto de país

Amnistía Internacional advirtió por el deterioro de los derechos humanos en Argentina

Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa

Deportes

FOTO REDES SOCIALES galatasaray mauro icardi

El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores

Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray

MADRID, 10/12/2025.- El delantero del Manchester City Erling Haaland (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar de penati el 1-2 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones

Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal

FOTO PRENSA AFA sorteo liga 2026

La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos

Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026