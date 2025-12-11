Omitir para ir al contenido principal
La inflación porteña registró un salto del 2,4% en noviembre
Los consumos básicos, más caros
Alimentos, transportes y vivienda empujaron el indicador al alza: se incrementó 28,3 en el año y 32,6 por ciento interanual.
11 de diciembre de 2025 - 4:17
La carne escaló 4,5 por ciento en un mes.
(Carolina Camps)
Economía
La inflación porteña registró un salto del 2,4% en noviembre
Los consumos básicos, más caros
Precios en noviembre
Incremento en frutas y verduras
