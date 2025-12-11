Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Racing le pagó a Belgrano el partido de ida de la final de fútbol femenino
Muchachas
Por
Marcial Amiel
11 de diciembre de 2025 - 20:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Buenos Aires 12
Buenos Aires 12
(Sin Credito)
Últimas Noticias
Basado en la ruptura de la inocencia femenina, "Punga" intenta llevar el género más allá del "lamento del hombre cornudo".
Sofía de Ciervo: “El tango es la representación de lo oscuro y sensual que puede ser un porteño”
Por
Sergio Sánchez
El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero
Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez
Por
Cristian Dellocchio
Racing le pagó a Belgrano el partido de ida de la final de fútbol femenino
Muchachas
Por
Marcial Amiel
Opera prima de Marlene Grinberg
“Tres tiempos”: los ritmos de un triángulo afectivo
Por
Ezequiel Boetti
Exclusivo para
Sincericidio de uno de los autores del proyecto
“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei
Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento
El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada
Por
Juan Garriga
A un año y medio de la desaparición del niño
Actualizan la imagen de Loan
La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual
La construcción en caída libre
El País
Sincericidio de uno de los autores del proyecto
“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei
Buscan dar vuelta la taba del proceso de justicia
Cómo desarmar la estrategia de impunidad de los represores
Tensión en LLA
Leila Gianni armó su propio bloque en La Matanza y denunció “operadores seriales” en redes
El próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo
La CGT se movilizará contra la reforma laboral
Por
Felipe Yapur
Economía
Impacto sobre precios de mercado y recaudación tributaria.
¿Qué consecuencias traería la eliminación del impuesto a los autos de alta gama?
Por
Juan Garriga
El aumento interanual es del 31,4%
La inflación de noviembre fue del 2.5% según el INDEC
Ataque a los trabajadores
Indemnizaciones, vacaciones y horas extra: los puntos clave de la reforma laboral de Milei
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de diciembre de 2025
Sociedad
¿Cómo prevenir el contagio?
Alerta por un aumento de casos de hantavirus: la letalidad llegó al 39%
Por obras
Verano caliente en la línea Mitre: los trenes del ramal Tigre no funcionarán durante más de un mes
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de diciembre
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre
Deportes
El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis
Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris
La esencia de la Copa del Mundo
Por
Adrián De Benedictis
La número uno del ranking WTA habló en la previa de la Batalla de los Sexos ante Kyrgios
Controversial: Sabalenka consideró “injusta” una eventual entrada de las mujeres trans al circuito
Por
Pablo Amalfitano