En el ojo de la tormenta
La respuesta de un empresario PyMe a la reforma laboral
“Te dicen que lo hacen por nosotros, pero es un beneficio para las multinacionales”
El empresario Aldo Lo Russo cuestionó el proyecto oficialista.
11 de diciembre de 2025 - 19:41
(GUADALUPE LOMBARDO)
Reforma laboral
