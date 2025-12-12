Omitir para ir al contenido principal
Vidas flotantes: la columna de Eugenia Pérez Tomas

Archivo Madre es un poema

Santiago Loza suelta pensamientos sobre su vida como hijo y las ilustraciones de Julia Barata acompañan el canto de este libro hermoso editado por Vinilo.

Sobre Archivo Madre, el último libro del dramaturgo Santiago Loza (Vinilo). (Sebastian Freire)

Escenas

Duelos performáticos y musicales

Por Alejandra Varela
Diego Maradona

Piedad para el Diego  

Por Rodolfo Braceli

MUSICA. China Roldán junto a Ana Lola en Lavardén

Lo mágico y abstracto de la música

Por Leandro Arteaga

HOLAN

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Trump

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

OSLO (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado attends the opening of the official Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. (Noruega) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT

Contrario a lo que se esperaría de alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz

Corina Machado, a favor de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Mariano Carrillo

Actuará como interino por decisión unánime del directorio

Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén

Por María Belén Robledo

acto central del día de los DDHH en Plaza de Mayo

Los organismos volvieron a demostrar que los DDHH están en movimiento

“Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria”

Por Luciana Bertoia

“Un hecho histórico aberrante”

Atentado a CFK: los fundamentos de la sentencia advierten sobre “la influencia de los discursos de odio”

Por Irina Hauser

Detalles de la cruel refoma laboral

Una modernización que más que trabajadores requiere esclavos

Por Paula Marussich
Buenos Aires, 11 de diciiembre de 2025 Jornada de lucha en defensa de los Derechos Humanos Foto: Guadalupe Lombardo

Distintos colectivos sociales participaron del Día de los Derechos Humanos

Un festival en Plaza de Mayo para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia

El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de contrato de trabajo

Objetivo: menos protección laboral y para pocos

Por Raúl Dellatorre
Carniceria

Perspectivas de inflación para diciembre

Se espera mayor aceleración en los precios

Dólar

El Tesoro Nacional compró u$s 220 millones en el mercado

Oscila el dólar, caen bonos y acciones

Gripe H3N2 en Europa

Europa parece haber vuelto atrás en el tiempo

Una gripe con aire de pandemia

Por Pablo Esteban

Una decisión del gobierno nacional

Cinco directores del Conicet rechazaron la eliminación de los proyectos de investigación en Argentina

Estafa Piramidal San Pedro

Captura para los organizadores de RainbowEx

La fiscalía pidió la extradición de los organizadores de la criptoestafa de San Pedro

hallaron el cuerpo deThiago, el adolescente de 13 años desaparecido en el río Neuquén

Tres días de búsqueda y un final trágico

Hallaron el cuerpo del adolescente desaparecido en el río Neuquén

FOTO REDES SOCIALES logo LPF

Todos los partidos de la temporada 2026

Liga Profesional: los fixtures de los torneos Apertura y Clausura

Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha

Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima

Se desarrollan las finales interclubes de tenis en Vicente López

Ferro Carril Oeste y Asociación Deportes Racionales definirán el título de damas

García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes

“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”