Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El cine argentino se levanta contra la reforma laboral de Milie: “Es vaciar al INCAA”
12 de diciembre de 2025 - 14:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Escenas
Duelos performáticos y musicales
Por
Alejandra Varela
Los memes apuntan al excompañero de Colapinto
La mala racha de Jack Doohan: tres días, tres choques en la misma curva
Milei y la Iglesia Católica
Una relación “poco fluida”
Por
Washington Uranga
El extraordinario e inmortal disco de Pink Floyd
50 años de “Wish you were here”, y con reedición de lujo
Por
Cristian Vitale
Exclusivo para
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
Actuará como interino por decisión unánime del directorio
Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén
Por
María Belén Robledo
El País
Milei y la Iglesia Católica
Una relación “poco fluida”
Por
Washington Uranga
La agenda del Gobierno
Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación
Le apuntó a Milei y Caputo
Cristina Kirchner tras el 2,5% de inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"
“Un hecho histórico aberrante”
Atentado a CFK: los fundamentos de la sentencia advierten sobre “la influencia de los discursos de odio”
Por
Irina Hauser
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Perspectivas de inflación para diciembre
Se espera mayor aceleración en los precios
Sociedad
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de diciembre
Deportes
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris
La esencia de la Copa del Mundo
Por
Adrián De Benedictis
El plantel posee pocos lugares libres para la cita máxima del año próximo
Selección Argentina: los que están seguros en el Mundial, las dudas y los que no irán
Por
Lucas Gatti
García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes
“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”