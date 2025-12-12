Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
La paralización de la obra pública nacional, clave para el sector
Un 2025 con obras en demolición
La delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción consideró que el año que termina “fue malo”.
12 de diciembre de 2025 - 3:15
Obra construcción
La obra privada se movió un poco pero sólo hasta mediados de este año.
(Andres Macera)
Rosario
