Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

📰 HOLAN

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La expropiación del punto de vista

Por Sandra Russo

Escenas

Duelos performáticos y musicales

Por Alejandra Varela
Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao

Exclusivo para

Comunicado de Turf

Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Trump

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

El País

Exigen la libertad de los detenidos

Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería

"Es un gasto brutal”

Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral

Economía

El Ministro salió a defender el proyecto

Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Sociedad

En Río Cuarto

Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Deportes

Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao

A un año de su retiro del circuito profesional del tenis

Nadal se sometió a una operación en su mano derecha

Delfina Brea, la sonrisa de una número uno mundial.

La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12

La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea

Por Pablo Amalfitano