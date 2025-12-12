INHABILITADO

Omitir para ir al contenido principal
Por Alejandra Varela

Los recordatorios de hoy

Javier Alberto López Carballo

Una comisión que no fue: dos varas para medir la “incapacidad moral”

Daniel Moreno, denunciado por abuso sexual, juró como senador por La Caldera

Por Maira López

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

Mariano Carrillo

Actuará como interino por decisión unánime del directorio

Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén

Por María Belén Robledo

“Un hecho histórico aberrante”

Atentado a CFK: los fundamentos de la sentencia advierten sobre “la influencia de los discursos de odio”

Por Irina Hauser

La letra chica del proyecto pone en jaque al INCAA

La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico

Por Natalia López Gómez

Detalles de la cruel refoma laboral

Una modernización que más que trabajadores requiere esclavos

Por Paula Marussich
acto central del día de los DDHH en Plaza de Mayo

Los organismos volvieron a demostrar que los DDHH están en movimiento

“Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria”

Por Luciana Bertoia

Carniceria

Perspectivas de inflación para diciembre

Se espera mayor aceleración en los precios

El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la ley de contrato de trabajo

Objetivo: menos protección laboral y para pocos

Por Raúl Dellatorre

Estafa Piramidal San Pedro

Captura para los organizadores de RainbowEx

La fiscalía pidió la extradición de los organizadores de la criptoestafa de San Pedro

Una decisión del gobierno nacional

Cinco directores del Conicet rechazaron la eliminación de los proyectos de investigación en Argentina

El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 2026 official match schedule announcement in Washington, DC, on December 6, 2025. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

La esencia de la Copa del Mundo

Por Adrián De Benedictis

El plantel posee pocos lugares libres para la cita máxima del año próximo

Selección Argentina: los que están seguros en el Mundial, las dudas y los que no irán

Por Lucas Gatti

García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes

“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”