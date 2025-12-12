Omitir para ir al contenido principal
La pelota sigue manchada - Clone
12 de diciembre de 2025 - 22:17
La expropiación del punto de vista
Por
Sandra Russo
Escenas
Duelos performáticos y musicales
Por
Alejandra Varela
Asumirá un espacio desgastado
Un joven intendente al frente de la UCR: empieza la era Leonel Chiarella
El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar
Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental
Comunicado de Turf
Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
Exigen la libertad de los detenidos
Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería
"Es un gasto brutal”
Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados
Hizo lugar a un amparo colectivo
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
En Río Cuarto
Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia
Por
José Luis Lanao
A un año de su retiro del circuito profesional del tenis
Nadal se sometió a una operación en su mano derecha
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano