Aaron Parks actuará mañana y el martes en Bebop Club.
Un mundo musical caleidoscópico
Figura clave del jazz contemporáneo, el pianista se presentará junto a Ben Street (bajo) y Eric McPherson (batería).
Por
Santiago Giordano
14 de diciembre de 2025 - 3:15
Aaron Parks
Aaron Parks nació en Los Angeles, se formó en Nueva York y actualmente vive en Lisboa.
(Prensa -)
Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT
