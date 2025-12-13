Omitir para ir al contenido principal
Las víctimas fueron dos nietas y una hija de su pareja

15 años a un abusador

Últimas Noticias

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

Los recordatorios de hoy

Jorge Luis Moltrasio, Cesar Nieto

Radio Aire libre comunitaria

Los 20 años de "Tardes nuestras" por FM Aire Libre

El derecho a la palabra, contra el estigma de la locura

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Buenos Aires, 12 de diciiembre de 2025 Eleccion de nuevo presidente de la UCR Leonel Chiarella Foto: Guadalupe Lombardo

Leonel Chiarella preside la UCR

Un joven presidente para un centenario partido

Buenos Aires 12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín que hay que ir a buscar

Por Lucía Requejo
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 12: El presidente Javier Milei encabezó hoy, junto a su hermana Karina Milei, una caravana en la ciudad de Córdoba-

El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida

El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba

Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El País

Marcha a Plaza de Mayo por recortes en discapacidad.

Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad

Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno

Por Ayelén Berdiñas
Familiares de victimas, masacre pabellon septimo

En marzo de 1978, sesenta y cinco personas murieron tras la represión

Dos condenador por la Masacre del Pabellón Séptimo

Economía

Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré
Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli
Correo Oca

Adquisición

Flybondi se queda con OCA

Fabricas Cerraradas

Se incrementa la capacidad ociosa en la industria

La ficción del repunte en V

Por Juan Garriga

Sociedad

Su hijo se lo vendió a un excéntrico empresario chubutense

Vendieron el juego de té de Yiya Murano

Procesada la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia en Balcarce

“Te voy a hacer la vida miserable”

La Fiscalía de La Rioja consideró que las víctimas estaban en "riesgo extremo"

Fue detenido el hombre que grabó sin consentimiento a sus inquilinas

Adjudican que su plataforma no tendría que ser restringida

Reddit presenta un recurso legal contra la prohibición de las redes sociales en Australia

Deportes

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao
Incendio FC Haka - Finlandia

Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés

Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso

A un año de su retiro del circuito profesional del tenis

Nadal se sometió a una operación en su mano derecha

Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio