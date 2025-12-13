ANGELES

Tiene catorce años, es dulce y furiosa, vende golosinas en la calle junto con su pequeña hermana. David, de cincuenta y tantos, trabaja en un estacionamiento. Ambos conversan y toman el fresco en los autos estacionados. Una tarde David le confiesa a Ángeles la intención de acabar con su vida. En lugar de disuadirlo, Ángeles decide ayudar a su amigo. Cine El Cairo, hoy a las 18.

(Gentileza -)