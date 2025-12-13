Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Mucho calor y ¿se viene la lluvia?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con 23 grados de mínima y 33 de máxima.
13 de diciembre de 2025 - 10:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Clima
Servicio Meteorológico Nacional
Últimas Noticias
Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán
Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina
Mucho calor y ¿se viene la lluvia?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de diciembre
Los recordatorios de hoy
Jorge Luis Moltrasio, Cesar Nieto
Exclusivo para
Leonel Chiarella preside la UCR
Un joven presidente para un centenario partido
El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo
NAVE, el fichín que hay que ir a buscar
Por
Lucía Requejo
El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida
El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba
Hizo lugar a un amparo colectivo
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
El País
Leonel Chiarella preside la UCR
Un joven presidente para un centenario partido
Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad
Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno
Por
Ayelén Berdiñas
El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida
El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba
En marzo de 1978, sesenta y cinco personas murieron tras la represión
Dos condenador por la Masacre del Pabellón Séptimo
Economía
La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen
Agachar la cabeza
Por
David Cufré
Adquisición
Flybondi se queda con OCA
Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT
Embanderado histórico contra los trabajadores
Por
Mara Pedrazzoli
Favorecido por condiciones climáticas extraordinarias
Hito para la cosecha de trigo
Sociedad
Mucho calor y ¿se viene la lluvia?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de diciembre
Su hijo se lo vendió a un excéntrico empresario chubutense
Vendieron el juego de té de Yiya Murano
Procesada la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia en Balcarce
“Te voy a hacer la vida miserable”
Deportes
Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia
Por
José Luis Lanao
Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés
Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso
A un año de su retiro del circuito profesional del tenis
Nadal se sometió a una operación en su mano derecha
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano