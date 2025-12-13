Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
PÁEZ
13 de diciembre de 2025 - 3:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Fito Paez Honoris Causa
(Prensa Rectorado)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán
Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina
Fernanda Gigliani, electa presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo
“A la especulación inmobiliaria la definimos como una actitud de ventajismo”
La firma invertirá US$2.500 millones en Salta
Gobernadores del NOA se reunieron con la minera Rio Tinto
Presentaron un anteproyecto de ley
Buscan transparentar el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público de Salta
Por
Andrea Sztychmasjter
Exclusivo para
El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida
El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba
Leonel Chiarella preside la UCR
Un joven presidente para un centenario partido
El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo
NAVE, el fichín que hay que ir a buscar
Por
Lucía Requejo
Hizo lugar a un amparo colectivo
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
El País
Panorama político
La milanesa libertaria
Por
Luis Bruschtein
Disputa sin cuartel
Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral
Por
Paula Marussich
Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad
Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno
Por
Ayelén Berdiñas
El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida
El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba
Economía
El mercado procesó con un aumento de la divisa el alza del IPC
La suba de la inflación se notó en el dólar
La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen
Agachar la cabeza
Por
David Cufré
Adquisición
Flybondi se queda con OCA
RIGI ampliado
Para extracción de petróleo
Sociedad
Adjudican que su plataforma no tendría que ser restringida
Reddit presenta un recurso legal contra la prohibición de las redes sociales en Australia
Más de 50 organizaciones fueron perjudicadas en todo el mundo
Meta cerró cuentas de consejos sobre aborto y contenido queer
Procesada la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia en Balcarce
“Te voy a hacer la vida miserable”
Su hijo se lo vendió a un excéntrico empresario chubutense
Vendieron el juego de té de Yiya Murano
Deportes
El calor agobiante no impidió la celebración xeneize
El Día del Hincha de Boca convocó a una multitud en La Bombonera
Gran final gran este sábado por el Clausura 2025
La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero
Por
Cristian Dellocchio
El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar
Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental
Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia
Por
José Luis Lanao