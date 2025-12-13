Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
De matemática a productora clave del under, levantó la escena musical
Pol Gramajo, la madre del rock platense
La historia de cómo una mujer en los noventa, a pura convicción y bronca bien dirigida, cambió para siempre el mapa de la música en la capital de la provincia.
Por
Malena Rodriguez Romairone
13 de diciembre de 2025 - 21:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pol Gramajo
Gramajo fue la mente detrás del mítico “Rock en el Playón”.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán
Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina
De matemática a productora clave del under, levantó la escena musical
Pol Gramajo, la madre del rock platense
Por
Malena Rodriguez Romairone
Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer
“Me defendieron mal, por eso estoy acá”
Por
Mariana Carbajal
“Es una quita de derechos”
La CGT cruzó a Sturzenegger por la reforma laboral
Exclusivo para
La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen
Agachar la cabeza
Por
David Cufré
"Es un gasto brutal”
Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano
El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo
NAVE, el fichín que hay que ir a buscar
Por
Lucía Requejo
El País
“Es una quita de derechos”
La CGT cruzó a Sturzenegger por la reforma laboral
Disputa sin cuartel
Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral
Por
Paula Marussich
Le apuntó a Milei y Caputo
Cristina Kirchner tras el 2,5% de inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"
Los chats en manos del fiscal que revelan las comunicaciones entre ambos.
Calvete y un esquema de influencia directa con Spagnuolo
Por
Irina Hauser
Economía
La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen
Agachar la cabeza
Por
David Cufré
RIGI ampliado
Para extracción de petróleo
Adquisición
Flybondi se queda con OCA
Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT
Embanderado histórico contra los trabajadores
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer
“Me defendieron mal, por eso estoy acá”
Por
Mariana Carbajal
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
El máximo tribunal envía guiños al Gobierno a través del crimen de Julieta González
La Corte Suprema dividida por el concepto de femicidio
Por
Dolores Curia
Después del calor, se viene la lluvia
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA y en el centro del país
Deportes
A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina
La gran leyenda de Mataderos
Por
Alejandro Duchini
El astro se fue antes de lo previsto y eso generó incidentes
La visita de Lionel Messi a la India terminó en un escándalo
De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima
El 2025 de Colapinto, difícil pero especial
Por
Malva Marani
Gran final gran este sábado por el Clausura 2025
La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero
Por
Cristian Dellocchio