En cada lugar del mundo, en este instante

LA ORILLA INFINITA Colón 2148 En cada lugar del mundo, en este instante. Argentina. Diciembre de 2001. Un matrimonio desgastado viaja rumbo a unas vacaciones en busca de paz y tranquilidad. Un accidente los detiene. La noche se precipita en un cuarto en alquiler al costado de la ruta. Dir: Martín Mir. Hoy, a las 20 h

