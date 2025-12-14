Omitir para ir al contenido principal
síntesis
14 de diciembre de 2025 - 3:01
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de diciembre
Radiografía de la informalidad
¿Cómo se compone el universo de la precariedad laboral?
Por
Alberto Müller*
Reservas, precios y recesión
Las luces amarillas del veranito
Por
Federico Kucher
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
La “novedosa” reforma laboral
Por
Hernán Letcher
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
Ante el peligro inminente de la ofensiva bélica de Trump en Venezuela
Sin Cancillería: sólo bloopers, amenazas y show
Por
Raúl Kollmann
A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina
La gran leyenda de Mataderos
Por
Alejandro Duchini
Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna
La UCR y el intento de renovación
Hace 100 días que los 300 despedidos sin indemnización de ILVA acampan en Pilar
“No solo me estafaron, me arruinaron la vida”
Por
Celeste del Bianco
Duro comunicado de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal
Rechazo de juristas a la reforma penal
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Por
Raúl Dellatorre
Huyó de Buenos Aires a Chaco, donde fue encontrado
Detuvieron al joven que atacó a su bebé, a su pareja y a su suegra
Tras la aprobación de un proyecto metalífero, pobladores afectados reclaman en contra
En Mendoza se lucha contra la megaminería
Con todo en contra, el Pincha se hizo fuerte en la adversidad
Estudiantes, el campeón que entró por la ventana
Por
Daniel Guiñazú
Venció a Racing y se consagró campeón del fútbol argentino en una final dramática
En los penales, prevaleció la épica de Estudiantes
Por
Cristian Dellocchio
