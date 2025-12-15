Omitir para ir al contenido principal
El equipo de Palermo le ganó la final a Gimnasia de Buenos Aires
Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros
La serie estuvo cargada de tensión, nivel y emoción, disputada sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea.
15 de diciembre de 2025 - 2:18
Los campeones junto al trofeo.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Tenis
Buenos Aires
Polideportivo
