📰 Cartelera

Bugonia

En Bugonia, Yorgos Lanthimos vuelve a desafiar las expectativas. Con un elenco liderado por Emma Stone y Jesse Plemons, el director griego continúa utilizando su narrativa para explorar grandes incógnitas del mundo moderno: desde el impacto de las teorías de conspiración hasta la crisis ecológica. Un relato complejo y oscuro que muestra la lucha ante las adversidades ecológicas, y también cómo la información malinterpretada en redes sociales puede distorsionar la realidad (Cines del Centro, Las Tipas, Cinépolis, Nuevo Monumental y Showcase.)

(Imagen Web)