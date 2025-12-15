Omitir para ir al contenido principal
Jornada templada
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre
El SMN indicó que la máxima llegará a los 28 grados en el AMBA.
15 de diciembre de 2025 - 9:39
Se esperan 28 grados en la Ciudad
Opinión
Claro, la culpa es de la convivencia
Por
Jorge Majfud
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de diciembre
Los recordatorios de hoy
Juan Barry y Susana Mata
Exclusivo para
Sincericidio oficial y patronal
El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora
Por
Eduardo Aliverti
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Por
Raúl Dellatorre
El País
La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar
Por
Mempo Giardinelli
Morir esperando justicia
Por
Paula Marussich
Llamó a "creer en el pueblo"
Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”
La Casa Rosada bajó una orden clara a sus legisladores
Reforma laboral: el Gobierno quiere tratamiento express y Fuerza Patria contragolpea con su propio dictamen
Por
Melisa Molina
Economía
Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación
El apretón más fuerte al bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
La “novedosa” reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de diciembre
Sebastián Stavisky echa una mirada histórica sobre estos movimientos
Los grupos antivacunas de ayer y de hoy
Por
Juan Funes
Eva Giberti: murió una pionera en feminismos y protección de las infancias
Toda una vida
Por
Flor Monfort
Deportes
El club se encuentra bajo un bloqueo institucional
Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo
El motociclista argentino en diálogo con Página/12
Valentín Perrone: “El salto que di fue muy grande”
Por
Jorge Dominico
"Me quedo en deuda"
El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing
Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo
Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera