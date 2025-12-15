Omitir para ir al contenido principal
La pareja fue degollada
Detienen al hijo de Rob Reiner y Michele Singer como principal sospechoso del crimen
Una fuerte discusión habría precedido al doble asesinato. El hijo de la pareja fue encarcelado en Los Ángeles y se le fijó una fianza de US$ 4 millones.
15 de diciembre de 2025 - 17:04
Rob Reiner
(FILES) Comedian Rob Reiner speaks at a ceremony honoring fellow actor Billy Crystal with a hand & footprint ceremony, April 12, 2019 at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. US director Rob Reiner and his wife Michele Reiner were found dead at their southern California mansion, CNN and NBC reported on December 14, 2025. Los Angeles police said in a media conference on Sunday evening they would not yet publicly confirm the identities of the two people found dead at the residence of the "When Harry Met Sally" director, and were not interviewing any suspects. (Photo by Robyn Beck / AFP)
(AFP -)
hollywood
Crimen
