La pareja fue degollada

Detienen al hijo de Rob Reiner y Michele Singer como principal sospechoso del crimen

Una fuerte discusión habría precedido al doble asesinato. El hijo de la pareja fue encarcelado en Los Ángeles y se le fijó una fianza de US$ 4 millones.

Rob Reiner (FILES) Comedian Rob Reiner speaks at a ceremony honoring fellow actor Billy Crystal with a hand & footprint ceremony, April 12, 2019 at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. US director Rob Reiner and his wife Michele Reiner were found dead at their southern California mansion, CNN and NBC reported on December 14, 2025. Los Angeles police said in a media conference on Sunday evening they would not yet publicly confirm the identities of the two people found dead at the residence of the "When Harry Met Sally" director, and were not interviewing any suspects. (Photo by Robyn Beck / AFP) (AFP -)

Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata

Una muestra del más secreto de los pintores

Por Gabriela Francone *
Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud

Siempre debería ser así

Por Daniel Guiñazú

Preocupación por la seguridad infantil

Juguetes peligrosos: alerta por artículos prohibidos en otros países que se venden en Argentina

Anticipo de Horacio Marín

El presidente de YPF anunció que el precio de la nafta va a bajar un 2%

Sincericidio oficial y patronal

El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora

Por Eduardo Aliverti
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

Kast

Tras las elecciones presidenciales en Chile

Cumbre de la ultraderecha regional: Milei recibirá José Kast en Casa Rosada

Por Melisa Molina

Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo

CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”

Lesa humanidad

Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes

La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar

Por Mempo Giardinelli

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025

Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación

El apretón más fuerte al bolsillo

Por Mara Pedrazzoli

Maestros Seleccionados

Trabajan en escuelas públicas

Dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo

Había sido rescatada en 1992

Murió Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino que vivía en cautiverio hace 33 años

Tras el millonario robo

El Museo del Louvre, cerrado y sin visitantes por una huelga

En las vísperas de Navidad y Año Nuevo

El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

Belgrano Campeon Futbol Femenino

En la final se impuso 2-0 a Racing y logró su primer título nacional

Belgrano consiguió una consagración histórica en el fútbol femenino

El cierre de la FIH Pro League de Hockey en Santiago del Estero

Un poco de lluvia le complicó la vida a Las Leonas (y al público)

Por Cristian Dellocchio

El club se encuentra bajo un bloqueo institucional

Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo