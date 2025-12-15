Omitir para ir al contenido principal
LITERATURA "MarPlaneta 2026", desde el 5 de enero

Festival literario en la Costa

Martín Kohan, uno de los escritores que participará del festival.

Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata

Una muestra del más secreto de los pintores

Por Gabriela Francone *

Homo Flotante

Por Rodrigo Fresán
Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol

El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas

Triumvirato de la CGT junto a Nicolas Trotta (Diputado)

Los preparativos para la movilización

Máximo Kirchner

Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”

A 20 años del día que Néstor pagó la deuda

De qué se priva la población por falta de ingresos

El 35% consume menos alimentos

Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su empleo formal

La motosierra acelera sobre el trabajo privado

Por Juan Garriga
Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

El diputado Juan Carlos Giordano discute con la diputada LIlia Lemoine durante la sesión especial en la Cámara de Diputados donde se debate, entre otros temas, los emplazamientos a las comisiones para tratar con celeridad los proyectos de financiamiento universitario

Gesto y táctica

Por Diego Sztulwark
Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

Tucumán, Misiones, Salta, Entre Ríos, Chaco y Neuquén son las provincias que más recursos recibieron del Gobierno libertario

Milei reparte ATN entre los gobernadores colaboracionistas para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026

Por Miguel Jorquera

Servicio de Entrega Amazon

Los particulares empujan el puerta a puerta internacional

La compra de importados trepó 300%

A pesar de los reclamos

Núñez: al final, ya demuelen la Palestra Nacional de Andinismo

Por Santiago Brunetto

Se lanzó Arranque Comunidad

Una red de beneficios que une y acompaña a los motociclistas de todo el país

Afectó a cinco vagones y una locomotora

Colegiales: gran incendio en ferrocarriles abandonados

Se encuentra detenido en Cruz del Eje, Córdoba

Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio el caso del doble femicidio

FOTO PRENSA ARGENTINA OPEN martin jaite francisco cerundolo

Se presentó el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más tradicional del país

El Argentina Open, cada vez más cerca: las figuras confirmadas y... ¿Djokovic?

Por Pablo Amalfitano
Jordan's team members celebrate with goalkeeper #1 Yazeed Abulaila at the end of the FIFA Arab Cup 2025 semi-final football match between Saudi Arabia and Jordan at the Al-Bayt Stadium in Al-Khor on December 15, 2025. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

Quedó eliminado el verdugo de la Selección en Qatar 2022

Jordania, rival de la Argentina, llegó a la final de la Copa Árabe

FOTOBAIRES REDES SOCIALES estudiantes de la plata guido carrillo platense ronaldo martinez

El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones

Dos con presentes bien distintos

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

La idea del presidente es que el DT siga en su cargo

Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más