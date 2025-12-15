Omitir para ir al contenido principal
Omar Ordriozola Omar Odriozola fue jefe de policía de Santa Fe. (WEB)

Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud
Serie Guerri

Protagoniza el policial italiano “Gerri”, por Flow

Giulio Beranek: “mi personaje es casi dostoievskiano”

Por Federico Lisica
Series, Fallout

Segunda temporada

“The Fallout”, por Prime Video: jugar con el apocalipsis

Por Federico Lisica
Series, Toda La verdad

Protagonizada por Ethan Hawke

“Toda la verdad”, por Disney+: entre libros y moretones

Por Federico Lisica

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban
Encuentro plurinacional de mujeres

Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer

“Me defendieron mal, por eso estoy acá”

Por Mariana Carbajal

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar

Por Mempo Giardinelli

Morir esperando justicia

Por Paula Marussich

La Casa Rosada bajó una orden clara a sus legisladores

Reforma laboral: el Gobierno quiere tratamiento express y Fuerza Patria contragolpea con su propio dictamen

Por Melisa Molina
Maximo Kirchner

Llamó a "creer en el pueblo"

Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”

Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación

El apretón más fuerte al bolsillo

Por Mara Pedrazzoli
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

Sebastián Stavisky echa una mirada histórica sobre estos movimientos

Los grupos antivacunas de ayer y de hoy

Por Juan Funes
Eva Giberti

Eva Giberti: murió una pionera en feminismos y protección de las infancias

Toda una vida

Por Flor Monfort

Eva Giberti se reivindicó como una luchadora imclaudicable

“Estar donde hay que estar”

Por Patricia Chaina

La desarmadora de silencios

Por Mariana Carbajal

El club se encuentra bajo un bloqueo institucional

Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo

El motociclista argentino en diálogo con Página/12

Valentín Perrone: “El salto que di fue muy grande”

Por Jorge Dominico
FOTOBAIRES final torneo clausura 2025 estudiantes de la plata racing

"Me quedo en deuda"

El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing

Inter Milan’s Argentine forward #10 Lautaro Martínez (R) celebrates after scoring a goal with Inter Milan’s Italian midfielder #23 Nicolo Barella (L) during the Italian Serie A football match between Genoa and Inter Milan at Luigi Ferraris Stadium in Genoa on December 14, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo

Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera