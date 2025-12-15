Un hombre de Hollywood con fuertes convicciones políticas
La trayectoria artística y el perfil progresista de Rob Reiner
Figura destacada en la industria, como director, actor y productor tuvo numerosos éxitos durante los años 80 y 90, dos de las más aclamadas adaptaciones de la obra literaria de Stephen King y la recordada comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”. Reiner no fue de los tibios: apoyó en varias oportunidades a candidatos presidenciales demócratas, defendió la educación preescolar gratuita y tuvo un papel clave en la revocación de la prohibición del matrimonio igualitario en California.