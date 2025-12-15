Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Majo Poncino preside la comisión de Feminismos del Concejo
📰 Un espacio para ejercer derechos
Referente del Movimiento Evita y de la Asamblea Lesbotransfeminista, la concejala trabajará con organizaciones territoriales.
Por
Sonia Tessa
15 de diciembre de 2025 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Majo Poncino
Majo Poncino considera clave determinar un diseño de ciudad que incluya a las mujeres.
(Prensa Consejo)
Últimas Noticias
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Por
Gabriela Francone *
El municipio afirma que aumentó el turismo receptivo
Rosario recibió más visitantes
Dos imputados por prender fuego a hermanos en situación de calle
Ataque letal por un techo de auto
80 egresados del programa universitario Otra Vuelta
Para completar la secundaria
Exclusivo para
Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”
A 20 años del día que Néstor pagó la deuda
De qué se priva la población por falta de ingresos
El 35% consume menos alimentos
Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su empleo formal
La motosierra acelera sobre el trabajo privado
Por
Juan Garriga
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
El País
Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol
El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas
Los preparativos para la movilización
Gesto y táctica
Por
Diego Sztulwark
Tucumán, Misiones, Salta, Entre Ríos, Chaco y Neuquén son las provincias que más recursos recibieron del Gobierno libertario
Milei reparte ATN entre los gobernadores colaboracionistas para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026
Por
Miguel Jorquera
Economía
De qué se priva la población por falta de ingresos
El 35% consume menos alimentos
Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su empleo formal
La motosierra acelera sobre el trabajo privado
Por
Juan Garriga
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Los particulares empujan el puerta a puerta internacional
La compra de importados trepó 300%
Sociedad
A pesar de los reclamos
Núñez: al final, ya demuelen la Palestra Nacional de Andinismo
Por
Santiago Brunetto
Se lanzó Arranque Comunidad
Una red de beneficios que une y acompaña a los motociclistas de todo el país
Afectó a cinco vagones y una locomotora
Colegiales: gran incendio en ferrocarriles abandonados
Se encuentra detenido en Cruz del Eje, Córdoba
Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio el caso del doble femicidio
Deportes
Se presentó el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más tradicional del país
El Argentina Open, cada vez más cerca: las figuras confirmadas y... ¿Djokovic?
Por
Pablo Amalfitano
Quedó eliminado el verdugo de la Selección en Qatar 2022
Jordania, rival de la Argentina, llegó a la final de la Copa Árabe
El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones
Dos con presentes bien distintos
La idea del presidente es que el DT siga en su cargo
Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más