Dos imputados por prender fuego a hermanos en situación de calle

📰 Ataque letal por un techo de auto

Manuel Palacios y Heber Molina supusieron que dos hermanos que dormían en un puente habían robado y trataron de matarlos.

Jueza Natalia Benvenutto La jueza Natalia Benvenutto dispuso la prisión preventiva de los imputados. (Imagen Web)

Patricia Bullrich

Investigan los fondos de la enorme cadena gastronómica

Los Bullrich, el lavado y los Tostado

📰 CORTE

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de diciembre

Pablo Cervi, Damian Torrez, Nadia Marquez, diputados LLA

El abogado asesorará en lo técnico y territorial a la senadora Márquez

Damián Torres, de Weretilneck a Villaverde y un salto reciente al Senado con Nadia Márquez

Por Luciano Barroso

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli
FOTOBAIRES torneo liga profesional racing platense orsi gomez

Tras su parate post coronación con Platense

Newell’s: la dupla Orsi-Gómez, muy cerca de asumir

Avanza la investigación por la muerte de Bob Reiner y su esposa

Acusado de parricidio, detenido

Federico Ramos Napoli , Secretario de Asuntos Nucleares y Martin Porro, nuevo titular de la CNEA

Cambios en la CNEA y la Secretaría de Asuntos Nucleares

A desmantelar la producción nuclear

Por Luciano Barroso
Presupuesto 2026: con aval de aliados, LLA logró dictamen de mayoría y buscará aprobarlo este miércoles El oficialismo obtuvo el despacho con 28 firmas, con 6 disidencias. Entre los cambios, suma la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, a contramano de lo reclamado por la oposición.

Busca hacerlo a través del Presupuesto 2026, que tuvo dictamen de comisión con modificaciones

El Gobierno quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

Por Paula Marussich
Sesion ordinaria del Senado de la Nacion, el 2 de octubre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Amargo regalo de Navidad en el Senado

El oficialismo apura una media sanción de reforma laboral y glaciares para el 26 de diciembre

Andrés Edgardo Vázquez el nuevo titular de ARCA

Andrés Edgardo Vázquez reemplaza a Juan Pazo en el cargo clave para controlar la fuga y el lavado

Nuevo titular de ARCA, con denuncias por evasión

Por Raúl Dellatorre
Javier Milei

El establishment cerró filas en un millonario mitín recaudatorio de la Fundación Faro

La cena de los 15 millones de dólares de Milei y el Círculo Rojo

Por Leandro Renou

¿Estabilidad o inestabilidad monetaria y cambiaria?

Por Julio Gambina

Recuperación parcial, con desequilibrios y sin base en la economía real

El PBI creció en el tercer trimestre

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de diciembre

Había contado que su sueldo no le alcanzaba

El soldado muerto en la Quinta de Olivos estaba angustiado por una deuda de 2 millones de pesos

La Corte Suprema dio su autorización

El Museo del Holocausto empieza a investigar las cajas nazis halladas en Tribunales

Peligro de Wolf

El semillero del ajedrez que pone en jaque a las leyendas

Por Victor Wolf

El evento contó con más de 300 estudiantes de 45 instituciones

Se realizaron los Juegos Universitarios Bonaerenses Urbanos

FOTO Prensa Road2Aus tenis sebastian baez

El certamen se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis

Se inició el torneo Road To Australia 2025

Chelsea's Argentinian midfielder #19 Alejandro Garnacho celebrates after scoring their third goal during the English League Cup quarter-final football match between Cardiff City and Chelsea at Cardiff City Stadium, in Cardiff, south Wales on December 16, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Victoria en Gales ante Cardiff, de la tercera división

EFL Cup: Garnacho metió doblete para Chelsea, que pasó a semifinales