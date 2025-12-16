Omitir para ir al contenido principal
Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI
Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo
La medida se dio a conocer a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
16 de diciembre de 2025 - 11:01
Juan Pazo renunció a su cargo como titular de ARCA.
Panini enciende motores
Mundial 2026: se viene el álbum de figuritas mas grande de la historia
Entre recesión y remarcación
El Gobierno mete mano en el dólar: el impacto que prevén especialistas sobre la inflación
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
La PBA pide sancionar a los que participaron del acto en el Congreso
Todo el rigor contra los médicos antivacunas
Por
Pablo Esteban
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
En repudio a la reforma laboral de Milei
Los preparativos para la movilización
Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol
El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas
Empresarios criticaron las importaciones y la crisis de ventas
Una mesaza de penas industriales en la era Milei
Por
Leandro Renou
Transferencia de recursos desde la Anses hacia los empleadores.
Ataque al corazón del sistema previsional
Por
Jorge Meneses
Jornada primaveral
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 16 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de diciembre
A pesar de los reclamos
Núñez: al final, ya demuelen la Palestra Nacional de Andinismo
Por
Santiago Brunetto
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
La idea del presidente es que el DT siga en su cargo
Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más
El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones
Dos con presentes bien distintos
Siempre debería ser así
Por
Daniel Guiñazú
Sin definición sobre su continuidad, el DT planifica la pretemporada
Ubeda por ahora sigue, pero en Boca nadie dice nada