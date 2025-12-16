📰 Cartelera

MOTVINIEREBA Taming the Garden

MOTVINIEREBA (Taming the Garden), el documental dirigido por Salomé Jashi, cuenta la historia de un desastre ambiental silencioso: Bidzina Ivanishvili, primer ministro de la ex república socialista de Georgia durante el breve período de un mes, hizo talar y traslada de decenas de especies arbóreas más que centenarias, de los bosques vecinos a las regiones costeras de su país, para dar aire y sombra a su propiedad (A las 22, en Cine Club Rosario.)

(Imagen Web)